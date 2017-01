Fatoumata Niang Bâ, présidente UDES/R : "le Président Macky Sall a fait pour le Sénégal ce qu’aucun président n’a fait"

Comment jugez-vous le bilan du président Macky Sall?



Un bilan satisfaisant à tout point de vue, avec une nette avancée sur le plan macro-économique : baisse des denrées de 1ere nécessité, revalorisation des pensions de retraite de 20%, le programme national des bourses de sécurité familiale, baisse de l’impôt sur les salaires, la couverture maladie universelle, le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) et j’en passe.



Aujourd’hui nous pouvons affirmer haut et fort que le Président de la République, en quatre ans, a fait ce qu’aucun président n’a fait pour le Sénégal.



En quatre ans d’exercice, le Président avec son esprit de génie et sa vision, a permis à notre pays d’avoir une politique économique à l’image d’un pays émergent, avec le pôle urbain de Diamniadio, l’exploitation des ressources pétrolières au profit des populations , le Train Express Régional. Avec ces réalisations concrètes, nous pouvons dire que les sénégalais ont fait le bon choix en élisant le Président Macky SALL. Accorder un deuxième mandat au président Macky SALL afin de lui permettre parachever les œuvres gigantesques qu’il a déjà entamés est une nécessité.



Quelle appréciation faites-vous du comportement de l’opposition en allant manifester contre le Président à Paris ?



Je trouve cela injuste et anti républicain. Cela prouve une fois de plus que nous avons en face de nous une opposition irresponsable, qui ne se soucie pas de l’intérêt majeur des sénégalais. Rien n’est plus malheureux que de dénigrer son propre Président en terre étrangère.



Comment se porte votre parti ? Comptez-vous aller aux élections législatives en coalition ou seul ?



Notre parti va très bien avec des réunions périodiques qui se tiennent régulièrement. Nous sommes actuellement en train de préparer notre comité central afin d’examiner certaines questions comme celle que vous venez de nous poser. Une réponse définitive sera donnée dans les jours à venir. Actuellement le principal mot d’ordre de l’UDES/R c’est la sensibilisation de ses militants et sympathisants pour qu`ils aillent s`inscrire sur les listes électorales.



Seneweb