Fatoumata Sow, hôtesse de l'air à Fly Emirates, nous dévoile son quotidien (photos)

C'est le temps d'un déjeuner que la franco-sénégalaise Fatouma Sow s'est livrée pour inciter les jeunes à pratiquer le métier d’hôtesse de l'air.

Polyglotte, patiente et calme, Fatoumata aime ce qu'elle fait malgré le manque de temps dû à son travail: pour une rotation d'un mois, elle a huit jours de congé. Tout le temps entre deux avions, Mme Sow se rappelle bien de sa première journée de travail, seulement dira-t-elle, "la formation n'est pas obligatoire dans ce métier et surtout dans la compagnie ou elle travaille.



Le directeur commercial Emirates, Christophe Leloup était de la partie et en a profité pour annoncer leur déménagement dans les mois à venir au niveau de l'AIBD et promet une collaboration avec la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise qui sera lancée par le gouvernement du Sénégal.