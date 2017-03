Faute d'avoir payé leurs loyers: Les diplomates sénégalais à New York menacés d'expulsion

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 11:06

Des agents du consulat général et de la représentation permanente du Sénégal auprès des Nations-Unies ont la peur au ventre. Voilà des mois qu'ils vivent la hantise d'une expulsion de leurs appartements. Et s'ils ne s'acquittent de leurs loyers d'ici le 5 du mois d'avril, ils vont se retrouver avec leurs familles dans la rue.



Selon les confidences recueillies par Walf Quotidien, depuis des mois, ces diplomates n'ont pas perçu leurs indemnités de logement dans une ville où la location est la plus chère du pays. Comme si le sort s'abattait sur leurs têtes, ils ne peuvent plus accéder aux primes liées à leur assurance-maladie. Ils sont en effet restés des mois sans recevoir ces indemnités-là.



Comble de malheur, ces diplomates rapportent que leurs salaires sont "tellement dérisoires qu'ils n'arrivent même pas à régler leurs besoins familiaux".

