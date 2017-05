Faux et usage de faux à Diourbel: trois agents municipaux arrêtés A la mairie de Diourbel, trois agents municipaux sont en garde-à-vue pour faux et usage de faux. Ils devraient être déférés dans les prochaines heures.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire de faux et usage de faux secoue la mairie de Diourbel. Khadim Thiam, Pape Abdou Ndao et Daouda Lam, agents municipaux, sont présentement dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Diourbel. Ils ont été interpellés suite à une plainte de l’officier d’état-civil.



Les mis en cause avaient confectionné un cachet rond et imitaient le cachet personnel de l’officier d’état-civil. Avec ces deux instruments, ils établissaient des pièces d’état-civil aux personnes qui en formulaient la demande.



Une source bien informée renseigne : « c’est après que son attention a été portée sur la signature apposée sur un extrait de naissance que l’officier d’état-civil a saisi le vendredi 19 le procureur de la République, près le tribunal de grande instance, d’une plainte contre les trois agents municipaux. Auparavant, l’officier d’état-civil avait fait constater par huissier, l’imitation de sa signature et les faux cachets. Khadilm Thiam et Pape Abdou Ndao établissaient les documents et Daouda Lam les signait. Ils ont avoué qu’ils avaient fait confectionner les cachets ».



Djily Guèye, qui a confectionné le cachet personnel de l’officier d’état-civil, a été arrêté par les pandores de Diourbel. Au niveau de la brigade de Diourbel où ils sont en garde-à-vue, c’est le défilé des parents, proches et agents de la municipalité.



Cette affaire n’est pas le premier scandale dans cette mairie où dans un passé récent, l’officier d’état-civil a eu à demander le départ de certains agents municipaux qui avaient même poussé l’outrecuidance jusqu’à scanner sa signature, photocopier aussi les cachets. Plusieurs rapports avaient été rédigés en ce sens.



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook