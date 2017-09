Faux, fraude, infractions…: Une grande mafia démantelée, les Douanes mènent une enquête

C’est la panique chez certaines structures trempées dans une vaste opération de fraude. Une mafia bien organisée qui suçait les Douanes. Mais depuis que l’Administration dirigée par Pape Ousmane Guèye a décidé de mener une grande enquête pour circonscrire le mal, la peur s’est emparée des contrevenants. Ils sont des multinationales, pétroliers, importateurs, banquiers, concessionnaires, industriels, commerçants… à être impliqués dans la fraude. Si les Douanes on lançait la traque, c’est parce que, soufflent de hauts cadres gabelous, le préjudice subi est lourd de quelques dizaines de milliards de Francs Cfa.



Le mode opératoire consiste à l’élaboration d’un système mis en place ces entreprises avec la complicité des déclarants, pour tromper les vigilances des Douaniers. Un schéma huilé qui a permis de contourner, par moments, les rigueurs des procédures douanières. Les premiers constats ont décelé la commission de plusieurs infractions aux Codes douaniers, dont les sanctions sont très lourdes au regard de la législation.



D’ailleurs, c’est sentant la forte volonté des Douanes à punir les fraudeurs que certaines entreprises ont déjà commencé à s’agiter. D’après des informations recueillies par « l’Observateur », quelques-unes des entreprises mouillées dans cette affaire et qui ont un contentieux en cours avec l’Administration douanière, sont en train de s’activer pour entamer des négociations.



Mais, les tentatives des fraudeurs tendant à désamorcer la bombe sont vaines. L’objectif de ces structures étaient de payer moins de droits, mais c’était sans compter avec la vigilance des services des Douanes qui, encore une fois, vont mettre hors état de nuire des brigands économiques. L’on confie que les services du Directeur général Pape Ousmane Guèye se sont opposée à toutes négociations tant que l’enquête n’est pas bouclée et le préjudice chiffré. Une affaire qui va révéler d’autres secrets dans les prochaines semaines…







L’Observateur