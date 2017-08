Fédération Sénégalaise de Football: Me Augustin Senghor réélu pour un troisième mandat

Maître Augustin Senghor, président en exercice a été réélu dans la nuit du samedi au dimanche au deuxième tour à la présidence de la Fédération sénégalaise de football(FSF) pour un mandat de quatre ans.Me Senghor a obtenu 264 voix contre pour Mbaye Diouf Dia.







Au premier tour, Me Senghor a eu 234 voix . Mbaye Diouf Dia est arrive en deuxième 104 voix et Louis Lamotte 75 voix.



Avec ce score, aucun des trois candidats n’a atteint les 2/3 des votants (277 voix) requis pour être élu dès le premier tour.



Le deuxième tour a opposé Augustin Senghor et Mbaye Diouf Dia.



Elu en 2009 et réélu en 2013, Me Augustin Senghor va rempiler pour un 3-ème mandat de quatre ans à la présidence de l’instance dirigeante du football national.



APS

