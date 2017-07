Fédération de Foot – Mamadou Diagna Ndiaye joue la neutralité

Ceux qui s’attendaient à un soutien de Mamadou Diagna Ndiaye à son bras droit, Louis Lamotte dans la course pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football, vont devoir déchanter. Le président réélu du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a fait savoir ce samedi que son organisation est d’une « neutralité absolue » dans la course à la présidence de la fédération sénégalaise de football (FSF).





« Nous avons de valeureux candidats, dignes de confiance et c’est à la famille du football de faire son choix », a indiqué M. Ndiaye en conférence de presse.



Ce qui est clair puisque d’aucuns pensaient que Diagna Ndiaye allait chercher à donner un coup de pouce à son collaborateur à la Compagnie sucrière sénégalaise.



Louis Lamote, soutenu par les clubs du Nord, devra se battre contre le président sortant Me Augustin Senghor et Mbaye Dia Diouf, de Mbour.



Le CNOSS est autrement appelé la fédération des fédérations, puisqu’englobant toutes les fédérations et groupements sportifs et sert d’interface entre ces dernières et l’Etat.



Mamadou Ndiaye, qui a été réélu ce samedi pour un troisième mandat à la présidence du CNOSS, a dirigé de 2008 à 2009, le comité de normalisation de la Fédération sénégalaise de football mis en place par la Fifa et l’Etat.





