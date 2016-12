Felwine Sarr : « Une solution armée en Gambie, aura des conséquences en Casamance»

La crise politique qui mine la Gambie était au menu de l’émission ‘’Le Grand Jury de la Rfm’’. Felwine Sarr, docteur en économie qui était l’invité de ce dimanche 25 décembre,informe que «je suis fils de militaire.



On est très sensible aux interventions. J’ai le souvenir que lors de l’opération Fodé Kaba 1, lorsque l’armée sénégalaise avait intervenu, mon propre père était en Gambie. C’est des questions sur lesquelles on est très sensible lorsqu’on entend des discours va-t’en guerre. Nous faisons partie des familles qui paient le prix».



Le Directeur de l'UFR de Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Gaston Berger, Saint-Louis, parle en tant que fils d’un soldat qui était affecté par le Sénégal pour appuyer les forces gambiennes de Dawda Kairaba Jawara, à sa demande, pour neutraliser une révolte née en 1980. L’opération était connue sous le nom de Fodé Kaba I.



Donc pour lui, la solution militaire n’est pas la meilleure. «Que la diplomatie joue son rôle au mieux. Si on réussit à lui aménager une sortie qui éviterait un conflit armé, pour moi c’est l’option préférable».



Il argumente pour dire, «La Gambie n'est pas un pays limitrophe ou frontalier, elle est dans le ventre du Sénégal. Une crise militaire même si elle se résout, aura forcément des conséquences en Casamance avec des populations déplacées. Elle va ouvrir des brèches aux vendeurs d’armes et aux trafiquants de toutes sortes», a-t-il déclaré dans l’émission le Grand Jury de la Rfm.



Source: metrodakar