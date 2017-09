Felwine Sarr à propos du CFA : "il y a plus d'avantages que d'inconvénients" L'économiste Sénégalais Felwine Sarr se livre à un inventaire sur les avantages et les inconvénients du Franc CFA. Le professeur à l'Université Gaston Berger trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans le Franc CFA.



Mercredi 13 Septembre 2017



