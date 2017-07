Ferdinand Coly : «Cheikh Ndoye va vite s'adapter en Angleterre»

«Je suis passé par Birmingham mais c’était en prêt. Malheureusement, je n’ai pas duré puisque j’avais été embêté par une blessure. Pas mal de Sénégalais sont passés par là. Cheikh va dans un championnat qui n’est pas du tout évident, différent du championnat français qu’il connaît. Il va devoir s’adapter au rythme anglais, ce qui n’est pas donné à tout le monde.



Personnellement, je pense qu’il a les qualités pour s’imposer. Heureusement qu’il arrive en début de saison. Il ne sera pas dépaysé. S’il était arrivé au mois de janvier, la situation pourrait se compliquer. Il aura l’occasion d’intégrer le groupe au même moment que tout le monde.



Il fera une bonne préparation qui lui permettra de démarrer sur la même ligne que ses coéquipiers et s’intégrer plus facilement. Je pense qu’avec son gabarit, Cheikh pourra s’adaptera vite. Son jeu de tête est aussi un avantage certain en Angleterre. Il va jouer sur tous ces atouts.





C’est vrai qu’il a 31 ans, mais cela n’enlève rien à sa valeur. C’est un garçon toujours frais. Il vient de faire une bonne saison avec Angers et, en Angleterre, il pourra s’adapter avec les matchs amicaux de préparation avant la compétition. Ce ne sera pas facile parce qu’il va découvrir un rythme différent de ce qu’il a connu jusqu’ici. À lui de tout faire pour y rester. Moi, j’ai l’habitude de dire que le plus dur, ce n’est pas d’y arriver mais plutôt d’y rester, et j’espère que Cheikh est bien armé pour ça.»





Source : Stades