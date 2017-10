Ferdinand Coly : « On ne va pas jouer avec un Sadio à 50% » Invité dans l’émission Sport 2S, Ferdinand Coly s’est exprimé sur la convocation de Sadio Mané. « A l’heure actuelle Sadio Mané est un joueur blessé et quoi qu’il arrive, s’il est convoqué, il doit se présenter mais ça ne veut pas forcément dire qu’il va jouer », a dit l’ancien international sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

« C’est à lui de faire son jugement. On ne va pas jouer avec un Sadio à 50%. Déjà, c’est sa santé physique et c’est un handicap pour l’équipe. Et je pense que le staff sait ce qu’il fait, on leur fait confiance. Si Sadio joue, je pense qu’il sera à 100% mais ce n’est pas encore acté qu’il va jouer. Cela peut être une convocation pour constater, pour l’avoir dans le groupe. Il a participé à toutes les campagnes, c’est un joueur important ».







Avec wiwsport



