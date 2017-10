Ferdinand Coly sur la double confrontation contre l'Afrique du Sud: « Je crois qu'on réussira à se qualifier » Ferdinand Coly affirme au micro de la 2stv, que les "Lions" peuvent se qualifier au prochain mondial s'ils font la même prestation qu'à la dernière CAN.

« Si on joue sur notre vraie valeur comme on l’a fait à la Can, même si on a perdu les quarts avec une qualité de jeu en engagement sans faille, je crois qu’on réussira à se qualifier ». A la question de savoir si les "Lions" ne seront pas handicapés par une éventuelle pression, l’ex-capitaine en second de l’équipe nationale, relativise.



"La pression elle est là mais, il faut qu’elle soit positive. Les Sud-Africains vont sortir en masse pour venir au stade supporter leur équipe car la Coupe du Monde, c’est un grand événement pour tout pays.



15 ans, ça fait longtemps. On a envie de revivre ça. Cette équipe peut le faire et il y a un engouement."

