Ferry Gambien: Me Aïssata Tall Sall "nous magnifions les excellentes relations entre la république sœur de Gambie et celle du Sénégal..."

Chaque contrée à sa manière d'exprimer la gagne et en terre gambienne, c’est win.



En traversant le ferry gambien pour rallier la région du sud et du Fouladou, la tete de liste nationale de « Osez l’Avenir », a fait une déclaration pour déplorer l’enclavement.



«Nous avons connu toutes les difficultés pour effectuer cette traversée, nous avons passé la nuit en terre gambienne, ce n’est pas que nous le voulions pas. Mais nous aurions souhaité rallier nos camarades sénégalais à Ziguinchor.



Cela dénote à la primauté que nous devons accorder à la continuité du territoire nationale. Nous devons faire de telle sorte que partout à temps, à toutes les heures nous puissions rallier toutes les localités du pays, du nord au grand sud » dénonce-t-elle sous les ovations. Sur ce, ils scandent « Aissata Yalla nagua win ». A peine le ferry accosté, c’est le même refrain, inutile de vous dire la réaction sénégalaise, partagée entre regardsamusés et poufs de rire.



Avant la traversée, Me Aissata Tall Sall a tenu à saluer la présence de la MICEGA, les soldats de la CEDEAO, qui ont assuré la stabilité en Gambie pendant les troubles politiques à l’occasion de l’élection présidentielle. « Cela dénote du crédit et de l’intérêt que nous devons accorder la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, à la diplomatie militaire.



Nous magnifions les excellentes relations entre la république sœur de Gambie et celle du Sénégal. Nous savons le rôle que le PR Macky Sall a joué pour le rétablissement de la démocratie en Gambie. Nous voulons saluer ce geste, je pense que c’est ça une république qui se distingue dans un espace sous-régional de coopération » a-t-elle salué.



