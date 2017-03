Fespaco 2017 : Alain Gomis remporte l'Etalon d'or de Yennenga

Le film sénégalais d’Alain Gomis a remporté samedi l’Etalon d’or du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).



Le long-métrage d’ALain Gomis, déjà récompensé en 2013 avec Tey, raconte la difficile vie d’une chanteuse de bar à Kinshasa. Il a obtenu il y a deux semaines le Grand prix du jury de la Berlinale.



Grâce à son nouveau film « Félicité », Alain Gomis est le seul Sénégalais à avoir remporté l’Etalon de Yennenga de l’histoire du Fespaco. Pour rappel, Alain Gomis a déjà remporté le « Grand prix » du jury de la 67e Berlinale de Berlin (Allemagne).



Cette consécration est aussi une validation du savoir-faire sénégalais, de celui-ci d’Abdoulahad Wone et d’Alain Gomis plus précisément qui tissent ainsi un nid auprès de leurs pairs.



africanews