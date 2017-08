Festin de tabaski : Méchoui d'agneau

INGREDIENTS

• Pour le méchoui:

• 1 gigot d'agneau (1.8 kilos)

• ½ botte de coriandre, 3 tiges d'échalotes

• ½ cuillère à café de chaque: thym séché, poudre de cannelle, grains de poivre

• 1 cuillerée à soupe de chaque: paprika, Cayenne, cumin, gingembre

• 1 pincée de curcuma

• 150 ml d'huile d'olive (50 ml pour assaisonner et 100 ml pour une huile spéciale dont le méchoui est badigeonné tout au long de la cuisson)

• du sel



INSTRUCTIONS

Le méchoui traditionnel est cuit à la braise et est retourné constamment. Ici j’ai opté pour un four, beaucoup plus facile.

 Dans une tasse, je renverse mes 50 ml d’huile auxquels je rajoute toutes les épices, la coriandre hachée et le sel (au goût) pour obtenir ma marinade.

 Je réserve une petite partie de la marinade que je dilue avec 100 ml d’huile

 Je fais des entailles profondes dans mon gigot et je l’enduis correctement de la marinade (en insistant sur les entailles). Je goûte pour rectifier le sel au besoin. Je dépose ensuite le gigot assaisonné dans un plat de cuisson et j’y coupe 3 échalotes. Je ferme mon plat avec de la cellophane et je laisse réfrigérer pendant 4 heures ou plus.

 Avant de commencer la cuisson du gigot, je préchauffe mon four à 150 degrés Celcius. Pour faciliter la circulation de la chaleur en dessous de mon gigot, je place une grille au fond du plat de cuisson et j’y dépose mon gigot.

 Je le laisse cuire 30 minutes et je le ressors pour y renverser 200 ml d’eau. Je replace le gigot au four afin de le cuire pour 4 heures supplémentaires.

 Aux 30 minutes, je l’arrose du jus de cuisson contenu dans le fond du plat et je retourne. Je m’assure aussi de le badigeonner quelques fois, avec l’huile préparée à l’étape 2.

 Après un total de 4h 30 de cuisson, je sors mon gigot du four et je le laisse reposer 10 minutes avant de le servir. La viande devrait être croustillante par-dessus et devrait se détacher facilement de l’os.



Pour la sauce accompagnant le méchoui:

 1 cuillère à soupe de Harissa

 Le jus d’un citron

 1 cuillère à café de cumin moulu

 3 cuillères soupe d’huile d’olive

 1 petit verre d’eau

 sel au goût



Un mélange bien homogène de ces ingrédients dans une petite tasse, vous donnera une délicieuse sauce pour accompagner votre méchoui.







