Festival Jazz de Saint-Louis: Le coup de gueule de Golbert Diagne

L'absence de Mbagnick Ndiaye, ministre de la culture et de la Communication au Festival internationale de Jazz de Saint-Louis a irrité Alioune Badara Diagne dit Golbert Diagne. Homme de média et de culture, le patron de "Téranga Fm", a regretté hier, ce qu'il considère comme un manque de considération à l'égard des organisateurs de la manifestation.



"Il n'est pas jamais venu au festival qui vend l'image de la culture du Sénégal et quand il s'agit de Ndef Leng, il est bien présent", a-t-il fait remarqué. Une appréciation partagée par les membres de l'association Saint-Louis Jazz. "Toujours, il trouve un prétexte pour justifier son absence, soit à l'ouverture, soit à la fermeture", a regretté Mame Fatou Sy.



Le ministre du Tourisme, Maïmouna Seck en a aussi pris pour son grade. Ni elle, ni son entourage n'a effectué le déplacement durant les 8 jours qu'à duré la manifestation. " Ils devaient s'approprier le festival, car c'est l'un des plus grand rendez-vous. Au lieu de rehausser par leur présence à cet événement, ils préfèrent se débiner", protestent les organisateurs.