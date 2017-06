Festival Salam: Serigne Mbacké Ndiaye fond en larmes...

La troisième édition du" festival Salam" a baissé les rideaux ce samedi, au boulevard Sing-Sing ex-Centenaire. D’instances moments de faveur et de scène d’hystérie collective ont rythmé la soirée religieuse avec plus dizaine de groupes de toutes les confréries du Sénégal.



Ce fut le cas lorsque Aïda Fall Baye est montée sur scène, le public quasi en transes, et certains dont l’ancien ministre et porter-parole de Me Wade, Serigne Mbacké Ndiaye n’a pu retenir ses larmes, touché par les chants du Koureul Khadim Lô Geydel.



Il a versé tellement de larmes au point que son mouchoir qu’il passait machinalement sur son visage, n’a rien pu y faire. « C’est une très forte impression. Ce festival a pris son envol. J’ai compris très tôt que le "Festival Salam" permet de contribuer largement à l’éducation de notre jeunesse », a-t-il rappelé, avant de se faire consoler par son ami, Youssou Ndour, initiateur de cette rendez-culturel et religieux.



Serigne Mbacké Ndiaye, rapporte « L’Observateur » a invité l’autorité « à prendre l’attache du comité d’organisation pour permette à leur populations de participer à la prochaine édition, parce que c’est un grand festival, qui devient un très grand rendez-vous international ».