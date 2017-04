Festival du Rire: les kaolackois et les autorités locales boycottent, le promoteur Guédél Mbodj dévoile les raisons Suspendu pendant 4 ans, faute de moyens, le festival du Rire et du Théâtre de Kaolack inscrit déjà dans l’agenda culturel du Sénégal, ne voit pas ni participation des autorités locales ni la population kaolackoise pour cette 11e édition « Sargal Macky Sall ». Qu’est-ce qui s’est réellement passé pour qu’un tel événement rassemblant plus de 700 comédiens venus du Sénégal et de l’Afrique soit boudé de la sorte? Ni le gouverneur, ni le préfet encore moins le maire n’est venu présider la cérémonie officielle tenue ce vendredi 14 avril. Le promoteur du festival, Guédél Mbodj très posé, tente a travers un entretien accordé à l’équipe de Leral.net, d’expliquer les raisons d’une telle absence de la part des autorités.

