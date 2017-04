Festivités du 4 Avril: La police nationale dispose d'un laboratoire de langues Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagné du Directeur général de la Police nationale, a procédé à l'inauguration du laboratoire de langues, à l'Ecole nationale de la police.

En marge des festivités marquant la célébration des 57 ans de l'indépendance du Sénégal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Directeur général de la Police nationale ont procédé, hier, à l'inauguration du nouveau laboratoire le langues de l'Ecole nationale de la Police et de la Formation permanente. Cette infrastructure est destinée à renforcer le niveau en anglais des forces de sécurité sénégalaises, d'autant plus celles-ci sont souvent sollicités, dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans plusieurs théâtres d'opération à travers le monde. Abdoulaye Diallo et Oumar Maal se sont réjouis de la réalisation de cet outil d'une importance capitale dans la formation des policiers.



Peu avant cette inauguration, le ministre de l'Intérieur avait présidé la traditionnelle cérémonie de décoration du personnel méritant de la police nationale. Une série de décorations à trois niveaux. La première distinction a été remise par le ministre en personne dans la catégorie de l'Ordre national du Lion. Au nombre de 12, les récipiendaires ont été élevés au grade de chevalier, après plus de 20 ans de services accomplis dans la police nationale dans des domaines et localités différents. La deuxième catégorie des décorations, a concerné la médaille d'honneur de la police.



Pour cette distinction, il y a eu 7 récipiendaires décorés par le Directeur général de la police nationale, Oumar Maal. La dernière catégorie au nombre de 9 récipiendaires a été distinguée de l'Ordre du mérite. Ils ont reçu leurs distinctions des mains du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en présence des attachés de sécurité intérieure des ambassades de France et d'Espagne, les anciens de la police, des élèves policiers et personnels du ministère.



