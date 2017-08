Fête Tabaski : Le Directeur de la Solde rassure sur les salaires

C’est une assurance du directeur du Budget. Moustapha Bâ précise que les corps émergents concernés vont recevoir aussi leurs salaires à partir de lundi, parce que leur procédure de paiement diffère d’avec celle des fonctionnaires.





« Ils vont recevoir leur salaire avant la Tabaski ; les virements des fonctionnaires, qui font à peu près 126 mille, sont effectifs depuis vendredi (hier) », a-t-il soutenu samedi.





A l’en croire, les autres catégories de personnels tels que les corps émergents seront payés ce lundi, en raison de la différence de procédure dans le paiement.



« C’est une procédure d’engagement par le Ministère de l’Education nationale sur ordonnancement par le ministère des Finances et des paiements du Trésor, qui vient d’être bouclée. Les paiements seront effectifs dès lundi. Car, il y a d’autres catégories de personnes dans le budget, non payés par la solde centrale. Elles sont payées après la solde centrale. Aujourd’hui, la solde centrale a été payée totalement depuis vendredi. Et ces corps suivront ce lundi », a-t-il laissé entendre.