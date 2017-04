Fête de l’indépendance en chiffres et en lettres : 3824 militaires et paramilitaires, 367 véhicules, 9 navires de guerre, 10 aéronefs et… 61 chevaux défilent

Si n’est pas un record, c’est tout comme. En effet, pour le 57e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la Place de la Nation ex-Obélisque est, à l’instant, le théâtre d’une véritable force de démonstration militaire et paramilitaire.

De toutes les façons, le président de la République, Macky Sall, avait annoncé la couleur, lundi, en annonçant dans son adresse à la Nation en prélude de cette fête de l’indépendance du Sénégal, que les conditions du personnel des Forces de sécurité et de défense seront améliorées.

A ce titre, ce ne sont pas moins de 3824 militaires et paramilitaires, 367 véhicules, 9 navires de guerre, 10 aéronefs et… 61 chevaux qui défilent pour magnifier cette fête de l’indépendance.

Drapé de ses atours des grands jours, tout ce beau monde est devant le Chef de l’Etat, chef suprême des Armées en attendant, chacun, son tour pour émerveiller le nombreux public qui a fait le déplacement à la Place de la Nation.

Pour rappel, annoncé à 10 heures précises, Macky Sall est arrivé à l’heure juste. Après avoir sacrifié à la revue des troupes, il a, d’abord, salué les membres du Gouvernement avec à sa tête, le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, avant de prendre place à la tribune officielle, à côté de la Première dame, Marième Faye Sall.

