Fête nationale: Birane Ndour félicite la jeunesse sénégalaise..

A toute la jeunesse Sénégalaise,

Il n’est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne fête de l’indépendance. En suivant hier le défilé civil, j’ai été fortement alléché par la grande mobilisation des jeunes gens marchant (élèves d’établissements publics, étudiants d’écoles de formation privées, sans oublier les talibés au marqué le pas) au rythme de la fanfare.

Cette jeunesse m’inspire une chose : combien l’avenir de cette nation repose sur nos épaules nous les jeunes. Nous… avons notre carte à jouer et nous devons la jouer de la plus belle des manières.

Ces derniers temps beaucoup d’évènements se sont produits impliquant la jeunesse : accidents de la route, insécurité etc. Être jeune ne signifie pas ne pas être un exemple. Prétendre à l’émergence du Sénégal commence par nous-mêmes. A tous les niveaux de notre implication dans la société. Tendons à donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur qu’il soit pour notre nation.



Birane NDOUR