Fiara 2017: les femmes productrices demandent plus de soutien et de formation pour la conservation et l'exportation des produits locaux

Rédigé par Khary DIENE le 17 Avril 2017 à 14:48 | Lu 150 fois

La Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) a baissé les rideaux. Un tour dans ces stands en dit long sur les conditions de travail des femmes participantes à ce rendez-vous. Ainsi, www.leral.net a tendu son micro à quelques-unes d'entre elle pour en savoir plus sur les choses à améliorer pour l'agriculture et ses produits dérivés. Reportage.