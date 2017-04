Fiara 2018 : Papa Abdoulaye Seck magnifie la contribution des régions dans la riziculture

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

(APS) - Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, a magnifié, mardi à Dakar, la contribution de toutes les régions sénégalaises dans la riziculture. ’’Cela prouve que le riz n’est plus une affaire d’une partie du Sénégal [et que] sa production concerne toutes les zones agro-écologiques du pays’’, a-t-il dit lors de sa visite à la 18ème édition de la Foire internationale d’agriculture et des ressources animales (FIARA).



D’après lui, la forte présence de riz à la FIARA démontre que le pays est entré dans une dynamique soutenue en ce qui concerne sa production.

’’Jusqu’au 31 décembre de cette année, nous pensons que nous allons avoir l’autosuffisance en riz grâce aux efforts fournis par les producteurs. L’Etat fera tout pour créer des conditions optimales permettant de produire et de commercialiser dans des bonnes conditions’’, a-t-il affirmé. Le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Boubacar Cissé, a annoncé, lors de cette visite, l’organisation d’une FIARA sénégambienne début mars 2018.

A travers cette initiative, le CNCR veut simplement partager avec ’’les frères gambiens’’, toute l’expérience sénégalaise dans le domaine de l’agriculture. M. Cissé a invité le ministre de l’Agricultrue à les accompagner dans cette démarche.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook