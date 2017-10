Fibre Optique Orange : une révolution et une expérience digitales... après l'ADSL et la 4G Désormais, la connexion internet va courir comme un guépard. Après la 4G, Sonatel offre aujourd'hui l'internet très haut débit à ses clients grands public et entreprises grâce à une technologie innovante : la fibre optique. Le lancement de la Fibre Orange a eu lieu jeudi soir dans les locaux du SMART STORE situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. La fibre optique est un support de transmission à très haut débit. Elle est fine et souple comme un cheveu. La fibre optique est aussi destinée à l'usage des particuliers (domiciles) qu'aux entreprises quelle que soit leur taille (grande entreprises PME, PMI, etc).

