Fifa : le onze de l’année dévoilé : Messi, Suarez, Ronaldo en attaque

Le onze de l’année de la Fifa a été dévoilé lors de la cérémonie The Best, lundi à Zürich (Suisse).



Le Real Madrid et le FC Barcelone dominent les débats puisqu’ils placent neuf de leurs joueurs parmi l’équipe de référence (Piqué, Iniesta, Messi et Suarez côté Barça, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos et Ronaldo au Real).



Seuls Manuel Neuer (Bayern Munich) et Daniel Alves, qui a quitté… le Barça pour la Juventus cet été, parviennent à se mêler à la lutte. A noter l’absence du Français Antoine Griezmann, pourtant nommé dans la liste pour le trophée de meilleur joueur.



Le onze de l’année: Neuer - Alves, Piqué, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Suarez, Ronaldo.