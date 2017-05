Filfili cité dans un scandale foncier: Les populations de 6 villages manifestent à Keur Mousseu et menacent

15 Mai 2017

La famille Filfili est citée dans une affaire d’escroquerie foncière dans 6 localités. Il s’agit de Sébikotane, Ndoyène 1 et 2, Souloffe, Birdiam et Keur Mousseu soit au total 40.000 personnes concernées. Selon le porte-parole du Collectif de défense des terres des populations, Filfili revendique 380 ha occupés depuis plusieurs générations par les populations desdits villages, pour étendre son agro industrie. En assemblée générale à Keur Mousseu, les populations ont déversé leur bile sur Filfili et demandé le soutien de l’Etat et de la société civile