Fils d’une femme publique: Il terrorise sa mère et fait le pied de grue devant sa chambre pour la tuer

Envoyé en prison dernièrement pour menace de mort, violence et voie de fait, injures publiques et violence à ascendant, K Seck risque gros. Habitué à ridiculiser sa mère en public, le jeune homme qui est devenu la terreur de sa mère, qui est bien connue dans le milieu de la lutte, a poussé cette-fois le bouchon de trop.



Non content d’abreuver sa génitrice d’injures à longueur de journée, K Seck qui ne rate aucune occasion pour la menacer de mort, a voulu passer à l’acte, lors de la dernière altercation avec sa mère.



En effet, il a attendu la nuit pour venir toquer violemment à la chambre de la mère. Convaincue que son fils est capable du pire et qu’il pouvait à tout moment mettre à exécution ses menaces, la dame s’est barricadée à l’intérieur.



Ne se décourageant pas pour autant, ce dernier a fait le pied de grue toute la nuit devant la porte de sa mère, avec l’insulte à la bouche. Fatigué des insanités et des invectives, il s’est couché devant la porte de sa mère, attendant qu’elle sorte. Ce qui a valu à cette dernière de prendre les devants dès le lendemain en déposant une plainte contre son fils, avant que l’irréparable ne se produise.



Devant les enquêteurs, la dame qui contenait mal sa peine, a indiqué que son fils passe toute la journée à troubler sa quiétude. Et si ce n’est pas des invectives, ce sont des menaces à peine voilées qu’il lui lance en pleine figure. « La dernière fois, il m’a trouvé en train de chanter dans une séance de Mbapat à la Médina, mais devant tout le monde, il a arraché le microphone. Et la situation empire lorsqu’il est ivre », a dit la cantatrice.



« Si elle réussit à me faire emprisonner, elle le regrettera à ma libération »

Des accusations que K. Seck a balayées d’un revers de main. Vivant chez son père, le mis en cause qui est revenu chez sa mère, a signalé que son seul souci était de venir en aide sa mère dans sa mission.



C’est ainsi, dit-il, qu’il est venu à la Médina pour la seconder, mais apparemment, cette dernière qui ne voit pas ses sacrifices, veut l’envoyer en prison. Et puisque l’habitude est une seconde nature, il n’a pas fallu beaucoup de temps aux limiers pour se rendre compte du caractère du mis en cause.



En effet, en plus des menaces de mort qu’il faisait périodiquement à sa mère, le sieur Seck a fait des menaces à peine voilées devant les enquêteurs. « Si elle réussit à me faire emprisonner, je vous assure qu’elle va le regretter. Je suis capable du pire. Et le jour où je sortirai de prison, je ferai pire », a dit le jeune homme, sans aucun scrupule.



Il a finalement été déféré au parquet.





