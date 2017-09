Fin de carrière : Le Colonel Antoine Wardini va à la retraite Le Colonel, Antoine Wardini, va aller se reposer après de bons et loyaux services rendus au sein de l’Armée sénégalaise. L’ancien commandant de zone n°1, l’a annoncé à ses collaborateurs.

« Après 38 ans de services effectifs dans l'Armée nationale, dont 19 mois au Service civique national, j'ai l'honneur de vous informer, chers volontaires, partenaires et collaborateurs, que je quitterai mes fonctions le 21 septembre 2017, date à laquelle je serai atteint par la limite d'âge de mon grade d'officier supérieur », a-t-il déclaré.





« Aussi, voudrais-je vous dire tout le plaisir d'avoir travaillé et collaboré avec vous, d'avoir essayé, ensemble, de répondre aux attentes de nos autorités et aux aspirations légitimes de nos braves populations pour une émergence citoyenne », a ajouté le Directeur du Service civique national (SCN).



Devant ses collaborateurs, il a tenu, selon le journal « Les Echos », à dire toute sa reconnaissance.

« Je voudrais vous remercier tous de cette franche collaboration et vous demander de continuer à manifester cet engagement responsable à l'endroit de mon successeur et de tout le personnel du Service civique national », a, surtout, relevé le Colonel, qui a également servi au Brésil en tant qu’attaché militaire à l’ambassade du Sénégal à la République fédérative du Brésil.









