Fin de carrière pour Tyson Après Baboy et tant d’autres, c'est au tour de Tyson de quitter l’arène . Selon Sunu Lamb, le lutteur de l’écurie Boul Faalé ne remettra pas le « nguimb ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016



Né en 1972, Mouhamed Ndao dit Tyson aura 45 ans, l’âge limite pour être lutteur, au plus tard en mars 2017.



Et c’est le même argument avancé contre Baboye, car il ne pouvait pas avoir de licence, étant donné qu’une licence dure une saison et non pas une moitié de la saison selon un site internet.



Tyson aura marqué les esprits avec ses » bakk « et son sens du spot business en exigeant des cachets élevés pour ses combats de lutte qui ont d’une part donné une plus grande importance à cette discipline.

Pour son palmarès, Tyson a obtenu 11 victoires et a concédé 6 défaites pendant une carrière de 22 ans

