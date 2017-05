Fin de la Premier League 2017: Liverpool termine quatrième et jouera les barrages de la C1, à l'inverse d'Arsenal exclu du Big Four Vainqueur de Middlesbrough (3-0), ce dimanche, Liverpool a conservé sa quatrième place jusqu'au bout, devant Arsenal, qui a aussi battu Everton (3-1). Mais ce sont bien les Reds, quatrièmes, qui joueront les barrages de la Ligue des champions.

Manchester City et Liverpool en C1, Arsenal en C3



Ce qui devait finir par arriver s'est produit ce dimanche. C'est un jour sombre pour Arsenal. Malgré leur victoire acquise dans la douleur contre Everton (3-1), en infériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Laurent Koscielny, les Gunners n'ont pas réussi l'incroyable come-back qu'ils espéraient.



Pendant 37 minutes pourtant, les joueurs d'Arsène Wenger ont occupé cette fameuse quatrième place, qualificative pour les barrages de la Ligue des champions la saison prochaine. Après les deux buts de Bellerin (8e) et Sanchez (27e), le club londonien a longtemps cru en sa bonne étoile. Mais cela n'a pas suffi. Car dans le même temps, Liverpool a aussi rempli son contrat...



Sous pression, les Reds ont attendu le temps additionnel de la première période (45e+1) pour ouvrir le score face à Middlesbrough, déjà relégué. Wijnaldum a libéré Anfield et les joueurs de la Mersey ont ensuite consolidé leur victoire (3-0), grâce à un coup franc de Coutinho (51e) et à un but de Lallana (56e), pour retrouver enfin les joies de la C1, à laquelle ils n'avaient participé qu'une seule fois (2014-2015) lors des sept dernières saisons.



Ils seront accompagnés par Manchester City, facile vainqueur à Watford (5-0) et qui termine sur le podium. Pour Arsenal, avec ou sans Arsène Wenger, il faudra se contenter de la Ligue Europa.



Pour la première fois depuis la saison 1997-1998, Arsenal ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Après 19 participations consécutives, les Gunners ont échoué cette année à finir dans le Big Four. Ils disputeront donc la Ligue Europa.



Le joueur : Harry Kane reste le meilleur buteur



Après 21 buts en 2015 et 25 en 2016, Harry Kane continue sa progression. Malgré plus deux mois d'absence cumulés, l'attaquant de Tottenham a conclu cette saison avec 29 réalisations à son actif. Auteur d'un triplé lors de l'ultime victoire fleuve des Spurs à Hull City (7-1), ce dimanche, l'international anglais (23 ans) a conservé son titre de meilleur buteur de Premier League. Au final, il devance le Belge Romelu Lukaku (25, Everton) et le Chilien Alexis Sanchez (24, Arsenal).



Le champion : Chelsea a bien fêté son titre



Assuré du titre depuis le 12 mai, Chelsea a fini sa formidable saison en beauté, en disposant de Sunderland (5-1) devant ses supporteurs. Bien que menés d'entrée, les Blues ont réussi rapidement à égaliser par Willian (9e), avant de prendre les devants en seconde période grâce à Hazard (61e) et Pedro (78e). La fête a été totale pour Antonio Conte et les siens puisque l'homme du titre, Michy Batshuayi, a aussi marqué un doublé en fin de match (90e et 90e+3), tandis que le capitaine historique, John Terry, avait auparavant reçu l'hommage qu'il méritait.



