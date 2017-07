Fin de la campagne électorale à minuit, la CNRA met en garde les médias

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) rappelle à l’intention des organes de presse, publics comme privés, que les activités relayées par les médias et relatives à la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet 2017, prennent fin ce vendredi à minuit.



Dans un communiqué reçu à l’agence de presse sénégalais et repris par Leral.net, le CNRA de préciser que "les organes de presse doivent s’abstenir de toute diffusion ou rediffusion de messages ayant trait à la dite campagne (communiqués, revues de presse, interviews, débats, sondages d’opinion, reportages, etc.) le lendemain de la clôture de la campagne, samedi 29 juillet et le jour du scrutin, dimanche 30 juillet 2017".



Le CNRA assure qu’il "veillera rigoureusement au respect strict de cette disposition, tout en appelant à l’esprit responsable et républicain de tous les acteurs pour un scrutin serein et apaisé".