Fin de la crise post-électorale gambienne, Jammeh est parti avec le jackpot Dans la crise post-électorale gambienne, au final, Yaya Jammeh a obtenu non seulement des garanties, mais il s'est exilé en Guinée équatoriale avec tous ses biens et ses proches, au grand dam des partisans d'Adama Barrow qui ruminent leur colère. La CEDEAO et l'ONU ont accédé à l'essentiel de ses demandes.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2017 à 09:21

Alors que le Président Alpha Condé l'attendait pour partir avec lui, Yahya Jammeh s'était mis à rassembler tous les biens qu'il ne comptait nullement laisser derrière lui. Il s'agit notamment de ses gros bolides de luxe, de ses coffre-forts et d'autres biens. Les soldats qui lui sont restés loyaux ont été chargés de rassembler tous ses troupeaux de boeufs et de les acheminer à Kanilaï. Au même moment, l'ex-leader Gambien négociait avec le Président Idriss Déby du Tchad pour obtenir l'arrivée d'un avion-cargo pouvant acheminer tous ses biens. Après son départ vers la Guinée où Jammeh avait fait une escale d'une à deux heures, le bruit a couru selon lequel, l'espace aérien gambien resterait fermé jusqu'à nouvel ordre. Ainsi les populations ont espéré que l'avion-cargo qui avait atterri ne pourrait pas repartir avec les biens de Jammeh. Ou bien qu'il s'en retournerait vide. Mais c'était sans compter avec la détermination des soldats fidèles à Jammeh qui ont pris le contrôle de l'aéroport avant d'embarquer tous les biens de Jammeh dans l'avion qui a pris les airs au grand dam des supporteurs du Président Barrow qui n'avaient plus que leur colère à ruminer.

source: enquête

