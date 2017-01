Fin de mise en demeure pour le colonel Djadji Bâ: Quel sort pour le douanier soupçonné d’enrichissement illicite ?

Quel sort sera réservé au Colonel des Douanes, Djadji Ba dont la mise en demeure servie par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) a expiré ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avocat du soldat de l’Economie a déjà déposé ses réponses au niveau du Parquet spécial près la CREI. Si le maître des poursuites est satisfait des éléments de réponse, l’affaire est close. Dans ce cas contraire, le Procureur spécial peut demander l’ouverture d’une information comme cela a été le cas avec les affaires Karim Wade et Tahibou Ndiaye.



L’ex N°2 du Bureau de douane de Dakar pétrole et Chef de section de la Zone nord du Môle 8 au Port de Dakar a été mis en demeure depuis le 22 décembre dernier. Il avait un délai d’un mois pour justifier la licéité de ses biens constitués entre autres de villas, terrains, comptes bancaires. Le douanier est dans le viseur de la Justice suite au vol de 150 millions de francs FCA perpétré dans sa demeure sise aux Almadies.



Vu le tollé suscité par ce montant déclaré, le ministre de l’Economie et des Finances avait dû demander un rapport circonstancié et suspendu le douanier qui était à l’époque chef de visite chargé de la déclaration des produits pétroliers, de leur valeur et de leur taxation. La machine ne s’est pas arrêtée là puisque le procureur de la République avait saisi son collègue du Parquet spécial près la CREI.



Source: EnQuête