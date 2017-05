Fin de phase de poules: Joseph Koto fait le bilan Une victoire, une défaite, un match nul. La moisson peut paraître modeste mais elle permet aux Juniors d'accrocher la 2e place du groupe F et le train des 8es de finale. Leur coach Joseph Koto dresse le bilan d'étape de son équipe.

"Contre l'Arabie saoudite, c'est notre premier match (victoire 2-0). Et comme je le dis souvent, le premier match, c'est un match psychologique, un match qu'l ne faut pas perdre. Je pense que les garçons l'ont compris, ils sont bien rentrés dans la rencontre et ont fait une bonne partie. Et par la grâce de Dieu, on a gagné. Le deuxième match (contre les Etats-Unis 0-1), c'était une autre paire de manches. Parce qu'il fallait confirmer. Le climat a beaucoup joué, il faisait un peu froid. Nos garçons n'y sont pas trop habitués. La plupart découvrent la haute compétition. Ils se sont quand même battus. Malheureusement, en première période, on a pris un but contre le cours du jeu. En seconde période, on s'est ressaisi et on a fait un super match.



Mais la balle ne voulait pas rentrer. C'était un jour sans; ça arrive dans le football. Et voilà, on a perdu mais les garçons ont fait un bon match. Pour le troisième (contre l'Equateur 0-0), c'était un match très compliqué et j'avoue que j'avais très peur. Parce que c'était des calculs à n'en plus finir parce qu'il ne fallait pas perdre. Donc, vous savez, c'est l'enjeu qui corse la performance des joueurs".



