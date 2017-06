Finale Ligue des Champions: Terrible mouvement de panique à Turin( Italie)

Finale Ligue des Champions: Terrible mouvement de panique à Turin( Italie) Des pétards qui explosent, la rumeur d'une bombe et une foule de plusieurs centaines de personnes qui cherchent à fuir dans la panique et le désordre. Bilan : 1500 blessés, dont un enfant dans le coma./AFP

Une vague de panique a envahi la foule samedi soir à Turin alors que les spectateurs s'étaient rassemblés pour suivre la finale de la Ligue des Champions. Le mouvement a fait plus de 1 500 blessés.

Ils s'étaient rassemblés dans le centre de Turin autour d'un écran géant installé pour projeter la finale de la Ligue des Champions entre la Juventus de Turin et le Real Madrid. Alors qu'on approchait de la fin du match, l'explosion de feux d'artifice suivie de rumeurs de bombe ont provoqué la panique sur la grande place San Carlo, dans le centre de Turin (nord de l'Italie).

La foule s'est alors mise à courir avant de se heurter à des barrières de sécurité ou aux bâtiments entourant la place. Beaucoup sont tombés ou ont été blessés par des débris de verre. D'autres sont tombés dans une entrée de parking dont la barrière a cédé sous la pression de la foule.

La plupart des victimes, d'un total de 1 527 selon le dernier bilan de la préfecture, ont des blessures légères mais sept ont dû être emmenées aux urgences, dont trois sont dans un état grave, parmi lesquelles un enfant de sept ans dans le coma après avoir été piétiné.

On était à environ dix minutes de la fin du match, remporté 4-1 par le Real Madrid contre la Juventus de Turin. La place s'est vidée en quelques minutes, et la force de la panique pouvait se mesurer aux centaines de chaussures qui jonchaient la place, perdues par les gens dans leur fuite effrénée. Très vite, les télévisions montraient des images de la place jonchée de débris, de chaussures, sacs et autres affaires abandonnés dans la hâte de la fuite.



