Finale Ligue des Champions: Zinédine Zidane le magicien…Voilà ce qu’il a dit à ses joueurs pendant la mi-temps !

La Juventus Turin a laissé passer sa chance… Après une première période équilibrée et spectaculaire, le Real Madrid a pris l’ascendant (4-1) et conserve donc sa Ligue des champions (LDC), la 12e de son histoire. Evidemment, Cristiano Ronaldo a fait mal à la Vieille Dame en signant un doublé.



Tout ce qu’il touche se transforme en or. Pour la deuxième année consécutive, Zinédine Zidane a mené son Real Madrid au titre suprême. Intronisé le 4 janvier 2016 à la place de Rafael Benitez, « Zizou » a déjà raflé deux coupes aux grandes oreilles, une Supercoupe de l’UEFA, une Coupe du monde des clubs et une Liga en un an et demi !









La première période entre les deux équipes a été équilibrée. Au retour des vestiaires tout a changé et le Real Madrid a pris un ascendant irrémédiable, que symbolisent les réalisations de Casemiro (2-1, 61) et Cristiano Ronaldo (3-1, 64e). « Je leur ai dit: ‘Continuez ce que vous faites mais mettez plus d’amplitude et de pression. Et quand vous avez le ballon, jouez parce que nous savons le faire’. Et ce fut spectaculaire, a avoué Zidane, au moment d’évoquer son discours à la pause, rapporte As. Quand nous jouons en quelques touches, c’est ce qui se passe. Mettre quatre buts à la Juventus, ce n’est pas facile ».



Dans son style habituel, empreint de diplomatie et de modestie, « Zizou » n’a pas l’intention de braquer les projecteurs sur lui. « Avant je n’étais pas un scandale et aujourd’hui, je ne suis pas le meilleur, a-t-il résumé. J’ai la chance d’être dans un grand club et dans une grande équipe. Je fais partie de cette équipe. Nous travaillons très fort. Au final, tout le monde a été important. C’est la clé de cette année ». Zidane a su agréger des talents et des personnalités autour de lui. Ce que n’a pas réussi à faire Rafael Benitez, son prédécesseur.







La Juventus Turin n’avait, en tout et pour tout, encaissé que trois buts au cours de la saison qui s’achève en Ligue des champions. Forcément, on attendait avec impatience l’opposition entre les artificiers du Real Madrid et les expérimentés tauliers défensifs des Bianconeri. Et cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes a apporté une cinglante réponse à Massimiliano Allegri, puisque ses troupes n’ont pu que constater les dégâts au coup de sifflet final (4-1).



Pour célébrer le sacre du Real Madrid en finale de la Ligue des champions, samedi contre Cardiff, Cristiano Ronaldo a invité sa famille sur le terrain. Sa mère Dolores et sa petite amie Georgina ont donc accompagné le Portugais avec la « coupe aux grandes oreilles ». Cristiano Jr., également présent, a pleuré de joie.







C’est bien le Real Madrid qui conserve son trophée, emportant ainsi la 12e C1 de son histoire, la deuxième de rang pour des Merengues dirigés par un Zinedine Zidane qui entre un peu plus dans la légende d’un club dont la vitrine à trophées affiche complet depuis plusieurs années déjà. Mais ce succès, les Merengues ont dû cravacher pour aller le chercher, notamment durant le premier acte.



afrk.mag