Finale Miss Manjack 2017 : Hortense Mendy de Ziguinchor s’offre la couronne

Hortense Mendy est la nouvelle Miss Manjack 2017. Elle a été élue samedi, lors d’une soirée de concours de beauté tenue, au Cices. La demoiselle de 21 ans et élève en classe de Première au Collège Saint Antoine de Padoue, représente la région de Ziguinchor.



Au total, onze candidates venues de différentes régions du Sénégal, se disputaient la couronne lors de cette finale. Par sa beauté, sa démarche sur le podium, son expression en français et dans sa langue maternelle, elle a séduit le jury. L’heureuse élue succède Joana Dasylva. Cerise sur le gâteau, elle a, auparavant obtenu le prix spécial « Miss Sympathie». L’écharpe de la 1ère et de la 2e dauphine a été attribuée respectivement à Nanuza Mendy (Rufique) et Delphine Preira.



Rosine Françoise Mendy qui n’a malheureusement pas terminé le Concours, à cause d’un malaise, a finalement décroché le prix meilleur tenue traditionnelle. Cet événement, inscrit dans l’agenda culturel des Manjacks, a été l’occasion pour la communauté Manjack, de décerner des diplômes à ses «dignes fils » qui se sont illustrés dans leur secteur d’activités.



Des délégations sont venues de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Saint-Louis, des départements de Dakar mais aussi de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la France.