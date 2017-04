Finale Ufoa: L'Us Gorée coule devant l'As Tanda L'Us Gorée a perdu hier au stade Demba Diop, la finale de l'Ufoa de la zone A et B de l'Ouest face au champion de la Côte d' Ivoire. L'As Tanda (2-0). Ce tournoi entre dans le cadre des activités du partenariat liant Fox Tv à la zone.

Le trophée de l'Ufoa n'est pas allé à l'Us Gorée. La faute au champion en titre de la Côte d'Ivoire, l'As Tanda qui est venu hier, à bout des Insulaires, en finale, sur le score de 2 buts à zéro (0). Devant un public peu nombreux, au stade Demba Diop, les Ivoiriens n'ont pas mis trop de temps pour prendre l'ascendant sur la partie en ouvrant le score dès la 20e mn par Zougoula Koelly Kevin. Sur un centre en retrait qui traverse toute la défense adverse, le joueur ivoirien prolonge le cuir au profond des filets. Gênés par un pressing très haut, les Insulaires auront du mal à exister en attaque, malgré quelques opportunités.



Ce n'est qu'au retour des vestiaires que les locaux parviendront à hausser le niveau de jeu et mettre le pied sur le ballon. Seulement, avec une attaque qui manque de spontanéité et de justesse technique, ils auront du mal à revenir au score. Mor Nguer (34e mn) touchera le poteau et Makhtar Guèye qui a raté une occasion en or, alors qu'il était seul devant les buts, auraient pu changer la donne. Avant que, l'As Tandan profite d'une contre-attaque pour sceller définitivement le sort de la rencontre. Profitant d'une sortie ratée du portier goréen, Ibrahima Niasse, Sango Issa passent en revue la défense Insulaire, avant de corser l'addition dans les arrêts de jeu (90+2). Brisant du coup le rêve des supporteurs du champion du Sénégal.



Par ailleurs, l’entraîneur de Gorée, Bassouaré Diaby compte s'appuyer sur le tournoi pour repartir du bon pied en championnat. "Une victoire nous aurait permis de nous rassurer pour la suite du championnat. Mais nous allons mettre à profit ce tournoi pour poursuivre le championnat", a servi le technicien dont l'équipe est relégable.



Pour l’entraîneur ivoirien, Koffi Firmin, "cette victoire prouve la maturité de l'équipe. Ce trophée de l'Ufoa va gonfler à bloc mes joueurs avec le pari de jouer une phase de poule d'une compétition africaine." Cela passe par une grosse performance face au club Sud-africain, Platinum que le club ivoirien croise dimanche prochain en phase aller de la Coupe de la Caf".



En guise de récompense, le club ivoirien empoche 12 millions Cfa et le club goréen, la moitié soit 6 millions. Vainqueurs de Barrack Young Controllers du Liberia, en match de classement (2-1), les Ghanéens de Wa All Stars empochent 4 millions Cfa. Alors que Barack Young Controllers du Libéria se retrouve avec 1 million Cfa.



