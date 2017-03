Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Finalement, Zac Posen ne veut plus habiller Ivanka et Melania Trump Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 21:14 | | 0 commentaire(s)| Alors que Zac Posen a déjà habillé Melania et Ivanka Trump, le designer ne veut plus que les deux femmes portent ses créations

C'est un nouveau nom qui s'ajoute à la (longue) liste des créateurs qui ne souhaitent pas habiller les femmes proches de Donald Trump. On se souvient de la difficulté de Melania à trouver un designer pour la journée d'investiture de son mari... Après de très nombreux refus, c'est Ralph Lauren qui s'est occupé de sa tenue. Même s'il avait dit qu'il était prêt à habiller Melania et Ivanka Trump, Zac Posen est revenu sur sa décision. Il rejoint des grands noms comme Tom Ford, Marc Jacobs ou encore Phillip Lim. "Je suis vraiment embêté par l'état actuel des choses", a-t-il avoué avant d'ajouter qu'il n'avait pas l'intention de "vêtir les membres de la famille" du président des Etats-Unis.

"Pour le moment, j'essaye de rester loin de la politique, a-t-il confié au Daily Beast. Il y a des problèmes qui sont actuellement discutés alors qu'ils sont fondamentaux pour moi". Zac Posen parle entre autres des droits LGBT, de l'immigration, du financement des arts et des droits des femmes. "Je me sers de ma voix pour me battre et lutter pour ces droits fondamentaux, explique-t-il. Je pense que tout le monde a le droit de faire entendre son avis."





