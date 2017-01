Financement d'une mutuelle aux Parcelles Assainies : Mbaye Ndiaye et Toumani Diallo accusés de détournement

Jeudi 5 Janvier 2017

Le ministre d'Etat Mbaye et Toumani Diallo, tous deux responsables de l'Alliance pour la République aux Parcelles Assainies avaient initié une mutuelle dénommée Réseau des mutuelles pour l'émergence et le développement (Remed). C'était en décembre 2014.



Le lancement de ce machin s'est faite en fanfare, en présence de plusieurs responsables de l'Apr dont le Directeur la Pharmacie nationale d'approvisionnement, de la micro-finance et de Mbaye Ndiaye lui même, qui s'était autoproclamé président du Conseil d'Administration.



Il a nommé Toumani Diallo comme directeur de la structure. Dans l'euphorie de la mobilisation composée de sa majeure partie de femmes, Mbaye Ndiaye a pris l'engagement ferme de payer les six premiers mois du loyer pour le local, en plus des frais d'un cabinet d'étude.



Dans les jours qui ont suivi cette Assemblée générale, plus 500 personnes ont adhéré aux mutuelles. Chacune d'elles a déboursé au minimum 8000 FCfa. Seulement deux ans après, plus rien. Tous les membres qui ont eu à souscrire à un prêt n'ont toujours pas obtenu de financement, ni retrouver la couleur de leur argent. Face à la presse des adhérents, Mbaye Ndiaye et Toumanie Diallo se renvoient la balle et s'accusent mutuellement d'avoir détourné l'argent.



Source La Tribune

