Financement de la fondation "Servir le Sénégal" : Moussa Touré accuse Marième Faye et sa fondation

Moussa Touré, président du parti Citoyen pour l’éthique et la transparence a porté de graves accusation sur Marieme Faye Sall. Lors d’une conférence de presse hier, au siège de son parti, il a en effet, affirmé que «ce sont de petits cadeaux et commissions des entreprises étrangères qui font vivre la fondation Servir le Sénégal ».



«Elle s’est engagée au même titre que son mari et distribue de l’argent de gauche à droite, en se faisant passer pour une généreuse. Si c’est l’argent du Trésor, c’est un détournement de deniers publics puni par la loi », a averti le patron de Cet/ Jarin sa Reew.



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il a dénoncé le plagiat de son slogan « servir le Sénégal » par Marieme Faye Sall. Un slogan qui, dit-il, a été porté sur les fonts baptismaux par le parti Cet/Jarin Sama Rew, depuis 2010.



