Financement de projets: 155 bénéficiaires crient leur ras-le-bol et menacent…

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de Saint-Louis sont très remontés contre le ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang. En cause, 155 jeunes porteurs de projets des départements de Podor n’ont pas encore reçu leurs financements.



Une somme d’un montant de 150 millions qui leur était promise par le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de le Construction citoyenne, n’est toujours pas perçue. Face à la presse, ces jeunes avec à leur tête Fara Ndiaye, président du Conseil régional de la Jeunesse à Saint-Louis, estiment que le ministre les a leurrés en leur remettant des spécimens de financements, qui s’avèrent être des « chèques vides ».



« Avec ces gens-là, Macky Sall ne résoudra pas de sitôt le problème des sans-emploi au Sénégal », dénonce Amina Gningue, porteuse de projet en aviculture. Le président du Conseil régional de la Jeunesse, Fara Ndiaye, interpelle le ministre Mame Mbaye Niang et le Directeur Général de l’Anpej, Amadou Lamine Dieng, de prendre les dispositions nécessaires pour débloquer la situation.



Faute de quoi, ils menacent de descendre dans les rue de Saint-Louis et de boycotter les activités du ministère et de l’Anpej, sur l’étendue de la région.



Avec Les Echos M. L. Ndiaye (stagiaire)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook