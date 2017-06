Financement du TER : La Bad contribue à hauteur de 120 milliards de Fcfa

La Banque Africaine de Développement (BAD) va contribuer au financement du Train Express Régional (TER ) à hauteur de 120 milliards de francs Cfa, rapporte le quotidien Voxpopuli.



Le projet du Train express régional (Ter) lancé par le gouvernement de Macky Sall, va enregistrer la contribution de la Banque Africaine de Développement. Dans un communiqué, elle annonce un financement de 192,8 millions de dollars EU, soit 120 milliards de francs CFA.



Ce financement constitue un apport important qui permettra au Sénégal de se doter d’un moyen de transport moderne, lequel va libérer le potentiel de croissance de Dakar et banlieue.



Longue de 36 km, cette nouvelles ligne ferroviaire connectera dans un premier temps le cœur de la capitale, Dakar, à la ville nouvelle de Diamniadio, en pleine expansion. Quelques 113 000 passagers devraient l’emprunter chaque jour à partir de 2019.



Selon Amadou Oumarou, directeur du Département infrastructure, villes et développement durable au sein de la BAD, avec ce projet du TER, la Banque contribue à changer le visage de l’agglomération dakaroise, en incitant à adopter des modes de transport efficaces, non-polluants et accessibles au grand public.



A total, le TER de Dakar bénéficie d’une enveloppe de 914 millions de dollars américains. Il englobe les contributions respectives de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Banque Islamique de Développement (BID), de l’Agence Française de Développement (AFD), du Trésor français et du gouvernement sénégalais.