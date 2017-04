Finances publiques: Les agences continuent de grever le budget de l’Etat, selon le Fmi

Pléthoriques et budgétivores, les agences pèsent lourdement sur le budget de l’Etat. Le Fonds monétaire international (FMI) demande au gouvernement de rationaliser ces agences où se trouve casé généralement, le personnel politique.



Hier, en conférence de presse, le chef de mission du Fmi, Ali Mansoor a listé des goulots d’étranglement parmi lesquels des opérations financières hors budget, des subventions inutiles et le maintien inutile de certaines agences de l’Etat qui asphyxient les finances publiques. Ce, à côté d’un retard considérable dans la mise en œuvre effective de certaines réformes.



D’abord il a souligné la nécessité pour l’Etat de maitrîser les dépenses et autres opérations financières hors budget. A cela s’ajoute une augmentation sans précédent de la dette du Sénégal, alors que le régime en place a toujours prôné une gestion vertueuse et sobre.



L’endettement du pays s’explique, selon les experts du fmi, par le dégonflement des soldes créditeurs des comptes de dépôts et des avances que le gouvernement apporte au groupe La poste depuis plusieurs années. Ainsi les experts jugent nécessaire pour l’Etat de rééquilibrer les opérations de la Poste et du Fonds national de retraite.



WalfQuotidien