Fini le grésillement, le bug de la batterie pas réglé Apple a déployé une mise à jour pour son système d'exploitation mobile, qui corrige notamment un problème de l'iPhone 8 et 8 Plus.



Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2017 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|

Quelques jours seulement après avoir lancé une première mise à jour pour iOS 11, Apple a rendu disponible un nouveau correctif affublé du numéro 11.0.2. Il vise à résoudre un problème de haut-parleur sur un faible nombre d'iPhone 8 et 8 Plus, selon la firme de Cupertino. Certains possesseurs de ces nouveaux smartphones avaient signalé des grésillements lors d'appels. Le problème était heureusement logiciel et non matériel.

La mise à jour 11.0.2 corrige aussi un bug avec le standard de chiffrement S/MIME qui pouvait provoquer la non-ouverture de pièces jointes dans les e-mails, ainsi qu'un problème concernant des photos qui se retrouvaient masquées.



Rien pour l'autonomie

Apple n'évoque par contre pas d'améliorations pour la batterie de ses appareils, alors qu'un grand nombre d'utilisateurs semblent être touchés par un problème d'autonomie depuis qu'ils ont mis à jour leurs smartphones ou tablettes de la marque à la pomme.

iOS 11 serait actuellement installé sur 38,5% des iPhone et iPad, selon le cabinet américain MixPanel. La dernière version en date du système ferait ainsi moins bien que son prédécesseur iOS 11 qui était installé sur 48,16% des appareils compatibles deux semaines après son lancement.





(L'essentiel/man)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook