Fixation unilatérale des Législatives : Le Fpdr traite Macky Sall de cavalier solitaire qui "recevra la riposte appropriée"

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|



Réunis le 30 janvier 2017 à leur siège à Dakar, la conférence des leaders du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) a fustigié ce qu’elle considère comme une énième décision cavalière de Macky Sall en ce qui concerne « la fixation unilatérale, au 30 juillet », de la date des élections législatives.



Examinant la situation politique nationale, le Fpdr a pris « acte de cette nouvelle décision cavalière de Macky Sall qui recevra la riposte appropriée », mais a aussi dénoncé « les graves manquements notés dans les commissions administratives d'inscription sur les listes électorales ».



Les camarades de Mamdou Diop Decroix ont aussi mis « en garde le gouvernement quant aux conséquences que de tels manquements peuvent avoir sur le processus électoral » avant d’inviter « le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires à la correction des insuffisances constatés ».



S'agissant de l’élimination des "Lions" de la Can 2017, les membres du Front patriotique pour la défense de la République ont « encouragé les joueurs qui ont prouvé à la face du monde la qualité de leur jeu et leur engagement sans relâche ».



Enfin en ce qui concerne la défaite du candidat du Sénégal à la tête de la Commission de l’Union africaine, le Fpdr a constaté « un échec personnel et retentissant du Président de la République Monsieur Macky Sall qui invite à revoir les orientations et stratégies de la diplomatie sénégalaise ainsi que la qualité de ses ressources humaines largement entamée tout au long de ses dernières années. »



Massène DIOP Leral.net

Examinant la situation politique nationale, le Fpdr a pris « acte de cette nouvelle décision cavalière de Macky Sall qui recevra la riposte appropriée », mais a aussi dénoncé « les graves manquements notés dans les commissions administratives d'inscription sur les listes électorales ».Les camarades de Mamdou Diop Decroix ont aussi mis « en garde le gouvernement quant aux conséquences que de tels manquements peuvent avoir sur le processus électoral » avant d’inviter « le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires à la correction des insuffisances constatés ».S'agissant de l’élimination des "Lions" de la Can 2017, les membres du Front patriotique pour la défense de la République ont « encouragé les joueurs qui ont prouvé à la face du monde la qualité de leur jeu et leur engagement sans relâche ».Enfin en ce qui concerne la défaite du candidat du Sénégal à la tête de la Commission de l’Union africaine, le Fpdr a constaté « un échec personnel et retentissant du Président de la République Monsieur Macky Sall qui invite à revoir les orientations et stratégies de la diplomatie sénégalaise ainsi que la qualité de ses ressources humaines largement entamée tout au long de ses dernières années. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook