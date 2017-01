Flagrant délit: Trois dames condamnées pour vol de tissus d'une valeur de 7,5 millions FCfa Le tribunal de grande instance de Dakar a condamné hier les dames Ndiémé Diazgne et Mamy Sarr et Awa Ngom à des peines de 6 mois à 2 ans pour vol portant sur des tissus Getzner d'une valeur de 7 500 00 FCfa.



Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Multirécidiviste, elles sont spécialisées dans le vol de tissus de valeur et sont connues de plusieurs commerçants. Leur dernière victime est la dame Bintou Touré, propriétaire d'un magasin sur l'avenue Bourguiba. Comme à l'accoutumée, Ndiémé Diagne et Mamy Sarr ont volé des tissus qu'elles ont mis entre leurs jambes, au moment d'essayer les body achetés. Leur acolyte Awa Ngom s'est chargée de distraire la gérante. Elles seront démaquées par les caméras de surveillance mises en place par la victime. Hier, à la barre du tribunal de grande instance de Dakar, elles ont reconnu les faits, mais ont minorisé les coupons subtilisés. Selon elles, il s'agit de 18 coupons et non de 25.

Qu'importe, le Tribunal a, après avoir jugé l'affaire, condamné Ndiémé Diagne et Mamy Sarr à 2 ans ferme et Awa Ngom à 2 ans dont 6 mois ferme.



