Floyd Mayweather en colère contre Justin Bieber : c’est un « traître »

Rien ne va plus entre Floyd Maywea­ther et Justin Bieber. Leur amitié est K.O. Raison : le chan­teur a décidé de tour­ner le dos au boxeur…

Le 25 juillet dernier, Justin Bieber annonçait annu­ler sa tour­née pour rechar­ger ses batte­ries et se concen­trer sur sa foi. Une déci­sion qui avait énervé ses fans mais pas que. Louis Tomlin­son, ancien membre des One direc­tion, s’était insurgé du manque de profes­sion­na­lisme de son collègue. Autre star à ne pas appré­cier le virage pris par Justin Bieber : Floyd Maywea­ther, une icône de la boxe améri­caine.



Le spor­tif de 40 ans, ancien ami du chan­teur qui l’avait épaulé notam­ment lors de ses mésa­ven­tures face à la justice, a rejoint le camp de ses enne­mis, et pour cause. L’ex de Selena Gomez a décidé de le rayer de sa vie. Après avoir arrêté de le suivre sur Insta­gram, il a expliqué au maga­zine People miser sur son adver­saire, Conor McGre­gor, cham­pion d’UFC (Ulti­mate Figh­ting Cham­pion­chip) lors de son prochain combat. L’évé­ne­ment aura lieu le samedi 26 août prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas et devrait être un match de légende.



D’après des sources de TMZ, la raison de ce chan­ge­ment d’at­ti­tude de la part du Biebs est simple : ses conseillers de la Hill­song Church – qui sont désor­mais ses guides spiri­tuels – lui auraient conseillé de s’éloi­gner de toutes les mauvaises influences de sa vie. Couper les ponts avec le boxeur, amateur d’un style de vie très bling-bling, serait donc une étape néces­saire vers sa nouvelle vie. Lorsqu’il a appris la nouvelle, le boxeur serait devenu « fou » et « aurait pété un plomb ».

Il aurait même quali­fié Justin Bieber de« traître ». Souhai­tons au chan­teur que la colère du boxeur se dirige unique­ment sur son prochain adver­sai­re…



Source voici.fr