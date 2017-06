Foncier à Louga : Une commission annoncée pour élucider « les morcellements de terre »

Le conseil municipal de Louga (nord-ouest) a annoncé mardi avoir décidé de mettre sur pied une commission dont le rôle va consister à d’élucider « les cas de morcellement de terre suivis d’attributions » dans certains quartiers de la capitale du Ndiambour.



Cette décision a été prise sur proposition de l’adjoint au maire Djiby Diallo, en réaction aux ’’multiples cas’’ de morcellement de terre évoqués au cours de la session budgétaire du jour, notamment consacrée à la question de la gestion de l’assiette foncière de la commune.



« Nous sommes là et les responsables (des services fiscaux) sont là, avec cette commission, nous pourrons les interpeller directement », puisque « tout se passe sous notre magistère et donc sous notre responsabilité », a déclaré l’adjoint au maire dans un entretien avec des journalistes.



Birahim Tall, président de la commission halles et marchés, a proposé l’utilisation, par la mairie, des espaces qu’elle avait abandonnés, ouvrant la porte selon lui aux spéculateurs. « Pour augmenter le budget municipal qui a tendance à baisser, je propose l’érection de cantines dans certains de ces espaces pour renflouer nos caisses », a ajouté M. Tall.



Selon Souleymane Jules Diop, autre conseiller municipal, « ce qui se passe aujourd’hui, est très grave et nous assistons à des attributions directes avec carte d’identité suivie d’une régularisation ».

Son collègue Ismaila Mbengue Fall affirme lui, que « les terres sont attribuées irrégulièrement et les gens n’épargnent même pas les cimetières qui sont découpés avant d’être attribués ».



